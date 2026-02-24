Assista à íntegra de Capital 2 x 2 Brasiliense pelo Candangão BRB 2026

Confira a íntegra do empate por 2 a 2 entre Capital e Brasiliense pelo pelo Candangão BRB 2026. A partida foi disputada no sábado (21), no Estádio JK. A arbitragem ficou sob responsabilidade de Maguielson Lima Barbosa, com assistência de Daniel Henrique da Silva Andrade e Lucas Costa Modesto. O árbitro de vídeo foi Rodrigo Batista Raposo.