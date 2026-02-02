Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Candangão BRB 2026


Assista à íntegra de Ceilândia 2 x 0 Real Brasília pelo Candangão BRB 2026

Partida foi transmitida pela RECORD Brasília na tarde deste sábado (31). Sexta rodada do torneio será no próximo fim de semana

Candangão BRB 2026|Do R7

  • Google News

Com transmissão exclusiva da RECORD, o Ceilândia venceu o Real Brasília por 2 x 0, em partida válida pela 5ª rodada do Candangão BRB 2026 e realizada no estádio Abadião. Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Patrickão, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Vigia, já nos acréscimos da etapa final. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.