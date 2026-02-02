Assista à íntegra de Ceilândia 2 x 0 Real Brasília pelo Candangão BRB 2026

Com transmissão exclusiva da RECORD, o Ceilândia venceu o Real Brasília por 2 x 0, em partida válida pela 5ª rodada do Candangão BRB 2026 e realizada no estádio Abadião. Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Patrickão, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Vigia, já nos acréscimos da etapa final. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!