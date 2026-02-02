Assista à íntegra de Ceilândia 2 x 0 Real Brasília pelo Candangão BRB 2026
Partida foi transmitida pela RECORD Brasília na tarde deste sábado (31). Sexta rodada do torneio será no próximo fim de semana
Com transmissão exclusiva da RECORD, o Ceilândia venceu o Real Brasília por 2 x 0, em partida válida pela 5ª rodada do Candangão BRB 2026 e realizada no estádio Abadião. Os gols da vitória foram marcados pelo atacante Patrickão, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Vigia, já nos acréscimos da etapa final. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!
