Assista à íntegra do Gama 1 x 0 Sobradinho pelo Candangão BRB 2026

O Gama venceu o Sobradinho por 1 a 0 neste sábado (7) no estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, pela 6ª rodada do Candangão BRB 2026. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Felipe Clemente, no segundo tempo. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!