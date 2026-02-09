Logo R7.com
Candangão BRB 2026


Assista à íntegra do Gama 1 x 0 Sobradinho pelo Candangão BRB 2026

Gama vence Sobradinho por 1 a 0 e amplia vantagem na liderança do Candangão

O Gama venceu o Sobradinho por 1 a 0 neste sábado (7) no estádio Ciro Machado do Espírito Santo, o Defelê, pela 6ª rodada do Candangão BRB 2026. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Felipe Clemente, no segundo tempo. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!

