'Sem rumo': presidente do PP critica possível indicação de Boulos a ministério Deputado é cotado para Secretaria-Geral, que trata diretamente com movimentos sociais Brasília|Do R7 05/03/2025 - 16h03 (Atualizado em 05/03/2025 - 16h03 )

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) criticou uma possível indicação do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Secretaria-Geral do governo Edilson Rodrigues/Agência Senado

Um dos principais nomes do Centrão, o presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) criticou a possível indicação do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) para um ministério no governo Lula.

Em publicação feita nesta quarta-feira (5), o senador afirmou que a se o nome de Boulos for indicado, o Executivo confirmari estar “sem rumo e sem chão”.

O líder do movimento invasor dos sem teto sob o teto do Planalto seria a comprovação definitiva de que o governo está sem rumo e sem chão. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 5, 2025

A avaliação do parlamentar veio em meio às expectativas de conclusão da reforma ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde o início do governo, partidos ligados ao Centro têm criticado a pouca representação de nomes na Esplanada além do PT.

Mesmo sendo do PSOL, Boulos é visto como um nome próximo em campos ideológicos ao governo Lula.

O possível nome foi ventilado após a confirmação de que a presidente do PT, deputado Gleisi Hoffmann (PR), vai assumir a SRI (Secretaria de Relações Institucionais). Ela substitui Alexandre Padilha, que seguirá para o Ministério da Saúde.

Gleisi era cotada para a Secretaria-Geral da Presidência, hoje ocupada por Márcio Madedo, também do PT, e que deve ser realocado ou deixar o governo. Entre as atribuições da pasta está o contato com movimento sociais, que têm mostrado um maior distanciamento do governo Lula. Boulos seria uma alternativa de maior diálogo com o grupo.