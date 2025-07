CNU 2025: nova retificação muda quadro de vagas e atribuição de cargos Entre os destaques da nova revisão, está a alteração da quantidade e a distribuição de vagas imediatas dentro de um mesmo bloco temático Brasília|Da Agência Brasil 08/07/2025 - 19h29 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo edital altera quantidade e distribuição de vagas imediatas Paulo Pinto/Agência Brasil

A Enap (Escola Nacional de Administração Pública) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (8) a segunda retificação do edital do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) de 2025.

Entre os destaques da nova revisão, está a alteração da quantidade e a distribuição de vagas imediatas dentro de um mesmo bloco temático, como é o caso do bloco 1: seguridade social: saúde, assistência social e previdência.

Neste caso, o cargo de assistente social, na especialidade “serviço social”, passou de 26 vagas para 80, no total, distribuídas da seguinte forma.

52 vagas para ampla concorrência;

4 para PCD (pessoas com deficiência);

20 para pessoas negras;

2 para pessoas quilombolas; e

2 para pessoas indígenas.

O ajuste no edital inclui, entre outras alterações, uma mudança no bloco temático 1 para o cargo de médico na especialidade de clínica médica. Com isso, o número de vagas para médicos nesse bloco passa de 80 para 26.

‌



No bloco temático 3, o novo quadro de cargos e especialidades por órgão altera de nove para dez o número de vagas em tecnologia da Informação II.

Por outro lado, no mesmo bloco 3, o cargo com especialidade em oceanografia, oceanologia, geofísica, biologia ou engenharia ambiental, que tinha três vagas, com a retificação, passou a ter duas vagas.

‌



Apesar das alterações, o número total de vagas da segunda edição do CNU permanece em 3.652 para lotação em 32 órgãos da administração pública federal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mais alterações

Além do remanejamento das vagas no bloco 1, as retificações no edital mudam a distribuição dos pesos dos eixos temáticos por órgãos, cargos e especialidades e correções de lotação das vagas.

‌



A remuneração inicial para alguns cargos também foi corrigida. Este é o caso de todas as especialidades do cargo de analista do seguro social. O salário dos aprovados, que era de R$ 5.654,72, no edital de abertura, poderá atingir R$ 9.371,31, a partir da retificação.

Atividades dos cargos

O chamado Enem dos Concursos ainda teve alterada a cobrança de atividades previstas para determinados cargos.

Um exemplo está no bloco temático 2 (cultura e educação), como o de técnico especialista em biblioteconomia que, entre outras, deverá desenvolver atividades voltadas à investigação e análise de manifestações culturais, históricas e sociais, coleta de dados, realização de pesquisas de campo e a análise de documentos e acervos históricos.

Confira todos os detalhes das alterações de cargos, especialidades, requisitos, atribuições, remuneração e local de exercício por órgão no edital retificado.

CNU 2025

A primeira retificação do edital único de abertura, publicada em 3 de julho, simplificou o pedido de isenção da taxa de inscrição no CNU 2025 pelos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) do governo federal e atualizou as opções de pagamento da taxa única de R$ 70, pelos não isentos, até às 23h59 de 21 de julho, no horário de Brasília.

Vale lembrar que as inscrições para o certame estão abertas até o dia 20 de julho, exclusivamente pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas), banca responsável pelo processo seletivo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp