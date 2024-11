Com serviços gratuitos, Defensoria Pública do DF realiza a 19ª edição do Dia da Mulher Ação dá dicas de nutrição, saúde e leva ajuda a migrantes. Evento acontece na segunda (2), no Setor Comercial Norte

Brasília|Do R7, em Brasília 29/11/2024 - 11h47 (Atualizado em 29/11/2024 - 11h47 ) twitter

