Comissão de Saúde aprova projeto que considera síndrome de Tourette como deficiência Em tramitação na Câmara, texto ainda precisa passar pela CCJ antes de ser sancionado Brasília|Do R7, em Brasília 13/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h35 )

Proposta que iguala portador da síndrome a outras deficiências é relatado por Flávia Morais (PDT-GO) Reprodução/Pexels/Arquivo

A Comissão de Saúde da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (13), o projeto que considera a síndrome de Tourette como deficiência para todos os fins legais.

O transtorno neuropsiquiátrico é caracterizado por diversos tiques motores e vocais involuntários e repetitivos que estigmatizam as pessoas que convivem com a síndrome.

O projeto 4767/2020 de autoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MG) e relatado por Flávia Morais (PDT-GO) altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Depois do Senado, o projeto já passou pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Saúde e será analisado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) antes de ser enviado para sanção presidencial.

O que é a síndrome

A síndrome de Tourette se caracteriza por tiques múltiplos, motores ou vocais, que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância, entre 5 e 10 anos de idade.

Na maioria das vezes os tiques mudam no decorrer de uma semana ou de um mês para outro.

É mais comum em homens do que em mulheres e a causa do transtorno ainda é desconhecida.

