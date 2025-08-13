Comissão de Saúde aprova projeto que considera síndrome de Tourette como deficiência
Em tramitação na Câmara, texto ainda precisa passar pela CCJ antes de ser sancionado
A Comissão de Saúde da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (13), o projeto que considera a síndrome de Tourette como deficiência para todos os fins legais.
O transtorno neuropsiquiátrico é caracterizado por diversos tiques motores e vocais involuntários e repetitivos que estigmatizam as pessoas que convivem com a síndrome.
O projeto 4767/2020 de autoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MG) e relatado por Flávia Morais (PDT-GO) altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Depois do Senado, o projeto já passou pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Saúde e será analisado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) antes de ser enviado para sanção presidencial.
O que é a síndrome
A síndrome de Tourette se caracteriza por tiques múltiplos, motores ou vocais, que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância, entre 5 e 10 anos de idade.
Na maioria das vezes os tiques mudam no decorrer de uma semana ou de um mês para outro.
É mais comum em homens do que em mulheres e a causa do transtorno ainda é desconhecida.
