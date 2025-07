Lei define fibromialgia como deficiência em todo país a partir de 2026 Síndrome crônica provoca dores, fadiga, ansiedade e depressão Brasília|Da Agência Brasil 25/07/2025 - 09h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A partir de janeiro de 2026, fibromialgia será considerada deficiência em todo o Brasil.

A Lei 15.176 foi sancionada sem vetos pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial.

Pessoas com fibromialgia terão direitos como cotas em concursos públicos e isenção de IPI na compra de veículos.

Uma equipe de saúde avaliará a limitação das pessoas para garantir igualdade nas atividades sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lei foi sancionado pelo presidente Lula Marcello Casal JrAgência Brasil - arquivo

A partir de janeiro de 2026, quem têm fibromialgia passará a ser considerado pessoa com deficiência (PcD). A A Lei 15.176, de 2025, que determina a medida, foi publicada nesta quinta-feira (24) no Diário Oficial da União, após ser sancionada sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A aprovação pelo Congresso Nacional ocorreu no último dia 2 de julho.

A norma passa a valer 180 dias após a publicação.

A fibromialgia é uma síndrome que provoca dores nos músculos, nas articulações, tontura, fadiga, ansiedade e depressão, e não tem origem conhecida. A origem está na chamada “sensibilização central”, uma disfunção em que os neurônios ligados à dor tornam-se excessivamente excitáveis.

Entre os direitos que serão estendidos às pessoas com fibromialgia estão cotas em concursos públicos e isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de veículos.

‌



Uma equipe de saúde, com médicos e psicólogos, terá que atestar a limitação da pessoa para participação em atividades em igualdade com as outras pessoas.

No Distrito Federal, por exemplo, quem tem fibromialgia já pode ser considerado com deficiência. Agora a lei vale para todos o país. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento para quem possui a síndrome.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp