Companhia Nacional de Abastecimento fará leilão para compra de arroz em 21 de maio

Conab vai comprar 104 mil toneladas de arroz importado (Marcello Casal/Agência Brasil)

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) anunciou que o primeiro leilão eletrônico de compra de arroz importado autorizado pelo Governo Federal será realizado na próxima terça-feira (21). O edital foi publicado na última quarta-feira (15) e está previsto a compra de 104.034 toneladas de arroz beneficiado. A importação visa enfrentar as consequências sociais e econômicas decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul.

O edital da Conab detalha regras sobre aspecto, cor, odor e sabor característicos apresentados nos produtos a serem oferecidos. Segundo o texto, o produto precisa ser polido, longo fino, tipo 1 e da safra 2023/2024.

Além disso, para a comprovação da importação do cereal deverá ser apresentada Declaração Única de Importação, emitida com data posterior ao leilão, no local de destino do produto, somado aos demais documentos exigidos.

Qualquer empresa fornecedora do produto poderá participar, desde que esteja cadastrada nas bolsas de mercadorias e cereais. Também é preciso estar em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e na Receita Federal, além de possuir habilitação jurídica.

O preço máximo aceito pela companhia para fechamento da compra será definido dois dias úteis anteriores ao leilão.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro