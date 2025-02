Confira a classificação do Candangão BRB 2025 após o fim da 3ª rodada Mandantes vencem partidas sem sofrer gols; torneio volta à tela da RECORD no sábado, com jogo entre Sobradinho x Capital

