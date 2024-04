Brasília |Do R7, em Brasília

Deputado articula trazer grandes eventos de pesca esportiva para o DF Expectativa de Daniel de Castro é estimular geração de emprego e renda por meio de atividades no Lago Paranoá

Autor da lei que autoriza e orienta a pesca esportiva no Lago Paranoá, em Brasília, o deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP) tem articulado para trazer os principais eventos do meio para o Distrito Federal. O parlamentar defende que a capital federal seja palco de campeonatos, como ocorre em outros locais do Brasil, onde a pesca esportiva é incentivada pelo poder público.

Como exemplo, ele cita o estado de Goiás. "O governador Ronaldo Caiado dá toda a estrutura para fomentar a pesca esportiva, com o campeonato 'Gigantes do Araguaia', [que ocorre em Aruanã (GO)]. Estive lá, vendendo o Lago Paranoá e a nossa pesca, falei da lei e da nossa expectativa. Depois disso, em Goiânia, fiz palestras em colégios. Busco vender o turismo e a imagem de Brasília", afirma.

Castro também conversa com representantes de associações e organizadores de campeonatos, como a Federação Brasiliense de Pesca Esportiva.

Entre 21 e 23 de março, o distrital participa da Pesca & Companhia Trade Show, em São Paulo. "Essa feira é a maior da América Latina de pesca esportiva. Lá, vão estar os maiores expositores, é um fenômeno. Fui convidado e vou falar sobre o Lago Paranoá e sobre a lei. Minha ideia é trazer uma feira dessa para o DF, para gerar emprego, renda e vender Brasília. Vou fazer relacionamentos e gerar negócios", destaca.

O deputado conta que, em 4 e 5 de maio, Brasília vai receber uma etapa de pesca esportiva no Lago Paranoá. "Nossa expectativa é ter 200 embarcações e 600 pescadores. É bom para fomentar a pesca, sem dizer que a pesca esportiva é boa para o lago. O peixe é solto, não tem abate", explica.