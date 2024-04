Ibaneis entrega projeto para restruturação da carreira de servidores da assistência social

Alto contraste

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, entregou nesta sexta-feira (15) um projeto para reestruturar a carreira de servidores da assistência social ao presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz (MDB). A iniciativa vai ser avaliada pelos deputados e pretende trazer melhorias nos benefícios pagos a categoria. A entrega foi feita durante a inauguração de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no Itapoã Parque.

"Era um pedido dos servidores, pedido bastante justo, que eles lutavam há dez anos. Foi feito todo um trabalho de negociação pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Economia, até que pudéssemos chegar a um encontro de vontades. Conseguimos acordar com o sindicato da categoria e agora estamos encaminhando à Câmara e temos certeza que em breve estaremos sancionando", disse.

À imprensa, Ibaneis também destacou a importância da entrega do CRAS. “Estamos construindo esse bairro em uma concepção totalmente diferente. Já entregamos uma escola, agora temos um CRAS e vamos construir uma Unidade Básica de Saúde. Estamos trazendo infraestrutura para que as pessoas possam ser atendidas aqui, tenham oportunidades de desenvolvimento”, disse.

Sobre o primeiro dia de ação do Plano de Redução da População em Situação de Rua no Centro POP da Asa Sul, Ibaneis garantiu que o trabalho foi muito pensado. “Envolveu diversos ramos e várias secretarias, assim como o Ministério Público, Defensoria Pública e a anuência do Poder Judiciário. Então estamos fazendo um trabalho que talvez sirva de exemplo para todo o Brasil”, afirmou.

Escola Classe 203

Também no Itapoã, Ibaneis inaugurou a Escola Classe 2023, no Del Lago II. A obra teve o investimento de cerca de R$ 9 milhões e conta com 18 salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditória, quadra coberta, estacionamento e capacidade para cerca de 1,2 mil alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da educação infantil.