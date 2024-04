ANS recomenda que planos de saúde sigam protocolo do governo para atendimento de dengue

Alto contraste

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) anunciou nesta sexta-feira (15) que vai recomendar que planos de saúde sigam o protocolo de atendimento do Ministério da Saúde para pacientes diagnosticados com dengue. O objetivo do protocolo único é dar celeridade às autorizações de atendimento. O parecer técnico com a recomendação vai ser publicado na segunda-feira (18).

A vice-governadora do DF, Celina Leão (Progressistas), afirma que uma "sensibilização dos planos de saúde é necessária" e que os protocolos precisam ser reavaliados. "O atendimento não é padronizado como era antigamente. Vamos precisar repetir mais exames, com mais rapidez, fazer reinternações para que a gente possa salvar vidas", explica.

O presidente da ANS, Paulo Rebello, diz que o objetivo é ter um protocolo de atendimento unificado para atendimentos a pacientes diagnosticados com dengue no serviço público e no privado. Ele afirma que a agência vai convidar as operadoras de planos de saúde para conversar e estabelecer o protocolo no início da próxima semana.

Daniela Feitosa, superintendente do Sindicato dos Hospitais, explica que o protocolo sugerido pelo Ministério da Saúde para casos se dengue foge do protocolo padrão seguido pelos hospitais, e que a unificação vai "ajustar na base pra que a gente não venha a ter dificuldade de prestar esse serviço".

Confira abaixo o pronunciamento feito após a reunião:

Casos de dengue

Nesta sexta, o Brasil registrou 513 mortes causadas pela dengue, sendo que outras 903 estão sob investigação. Em menos de três meses, já foram registrados mais casos prováveis da doença do que no ano de 2023. Foram 1.658.814 no último ano, contra 1.684.781 desde janeiro.

O Distrito Federal é a unidade da federação com maior incidência da doença, seguido por Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Goiás.