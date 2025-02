Eixão do Lazer tem novas regras de funcionamento e eventos musicais terão local específico

O GDF (Governo do Distrito Federal) implementou novas regras para o Eixão do Lazer. As barracas podem ser montadas entre 6h e 10h e devem ser desmontadas até às 18h. Está proibido o uso de faixas de rolamento para pontos de venda e a fixação de estruturas em áreas verdes, sem autorização do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Produtos devem ser retirados nos estacionamentos de carga e descarga. Cada barraca pode ter até 6 mesas e 24 cadeiras. Placas indicarão locais para eventos musicais nas SQN 113, 204 e 207 aos domingos e feriados.