Operação policial na Estrutural prende seis pessoas por tráfico de drogas

Seis pessoas foram presas durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar na Cidade Estrutural. As prisões ocorreram por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Os itens apreendidos incluem uma pistola calibre 0,535, dois carregadores, cerca de 250 gramas de cocaína, uma balança de precisão, vários celulares, um veículo e R$ 500 em dinheiro.



