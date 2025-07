Poste com estrutura danificada preocupa moradores em Ceilândia (DF)

Um poste inclinado em Ceilândia (DF) preocupa moradores e alunos da Escola Classe 21. A estrutura, usada para telecomunicações, não está sob responsabilidade das empresas de energia. Moradores temem que a situação possa levar a acidentes, especialmente devido à proximidade com a escola.



O problema já havia sido reportado um mês atrás, mas ainda não foi solucionado. As autoridades responsáveis foram contatadas e a comunidade aguarda por medidas preventivas.



