Avião de Belo Horizonte pede prioridade para pouso no Aeroporto de Brasília

Um avião que partiu de Belo Horizonte solicitou prioridade e pousou no Aeroporto Internacional de Brasília às 13h40. A companhia aérea informou que não se tratava de um pouso de emergência, mas por questões técnicas ele entrou em prioridade e passou na frente de outros voos.



O desembarque dos passageiros ocorreu normalmente. A Inframerica acionou o plano de contingência e os bombeiros aguardaram nas proximidades da pista. Não houve impacto nas operações do aeroporto.



