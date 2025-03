Bora de Bike anima Planaltina de Goiás e reúne milhares de ciclistas

Nesse domingo (16), Planaltina de Goiás foi palco do Bora de Bike, um evento que reuniu ciclistas de todas as idades em uma pedalada de 10,5 quilômetros. A animação começou cedo, com participantes como Vilma e Beth, que acordaram às 6 horas para participar. "É um evento destacado na região," comentou um dos organizadores. Famílias inteiras marcaram presença, como Dereck, de 6 anos, em sua primeira pedalada. Os participantes foram agraciados com frutas, sucos e energéticos. Além de celebrar os 134 anos de Planaltina de Goiás, o evento destacou a importância da segurança no trânsito, apoiado pelo Detran Goiás. Música, sorteios e a alegria dos presentes fizeram parte do dia, reforçando a união e a conscientização entre a comunidade. "Para nós, é sempre uma satisfação participar," declarou um dos ciclistas, já ansioso pela próxima edição.



