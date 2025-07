Combinação de preços dos combustíveis no DF é alvo da Polícia Federal e do Ministério da Justiça

A investigação sobre a combinação de preços entre postos de combustível no Distrito Federal avança com a atuação da AGU. A ANP já fiscalizou estabelecimentos, e operações da Polícia Federal e do Cade são esperadas. Denúncias indicam que o litro chegou a custar R$ 6,89 enquanto a Petrobras reduziu os preços nas refinarias. O sindicato de combustíveis defende-se, atribuindo os altos preços ao aumento do custo do etanol anidro. Há expectativa de novas fiscalizações para apurar manipulação nos preços.



