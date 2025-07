Comissão de deputados aprova projeto que beneficia família de brasileiros que morrem no exterior

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto Juliana Marins, que propõe que o governo federal custeie o translado de corpos de brasileiros falecidos temporariamente no exterior. A proposta exige que as famílias comprovem falta de condições financeiras e ausência de seguro para receber o benefício.



Juliana Marins, que dá nome ao projeto, teve seu corpo trazido da Indonésia para o Brasil com custos cobertos pela prefeitura de Niterói. O projeto ainda precisa ser aprovado por outras comissões e, posteriormente, pelo plenário. O velório de Juliana está marcado para sexta-feira. .



