Deputados querem participar da discussão da compra do Banco Master

O presidente do BRB, Paulo Henrique, reuniu-se com líderes partidários para discutir um processo de transferência autorizado pelo Banco Central. Durante a reunião na Câmara Legislativa, a base aliada concluiu que o alarde sobre o assunto é desproporcional. O deputado Wellington Luiz destacou que as explicações de Paulo Henrique tornam desnecessária a intervenção da Câmara, apontando que esta é uma questão técnica do Banco Central. Segundo o BRB, o governo se beneficiará dessa negociação.



