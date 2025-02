Fim de semana em Brasília tem peça teatral, stand-up e Ensaios da Anitta

Neste fim de semana, Brasília recebe diversos eventos culturais. No Teatro Sesc da 504 Sul, acontece a peça “Memórias de Mim”, dirigida por Miriam Virna e apresentada por Ana França, fruto de uma pesquisa acadêmica desenvolvida em Portugal durante a pandemia. As apresentações serão sexta às 20h, e sábado e domingo às 19h. Para os amantes de stand-up, Giovana Fagundes apresenta “Orgulho do Papai” às 20h na Escola Parque 308 Sul, com ingressos a partir de R$ 40. No domingo, Anitta retorna à cidade com seus ensaios no Na Praia Parque a partir das 15h, com ingressos a R$ 245 e doação de 1 kg de alimento.