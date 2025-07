Goiás se reúne com Associação Brasileira de Resíduos para discutir lixões no Entorno do DF

Em Goiás, a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente se reuniu com a Secretaria de Meio Ambiente na cidade de Goiânia para discutir os lixões irregulares. A reunião contou com a Secretária do Estado e o presidente da associação. Os responsáveis pelo aterro em Padre Bernardo têm prazo até esta sexta-feira (11) para assinar um termo que visa resolver problemas ambientais graves. Desde 2023, o Estado coopera com municípios para eliminar lixões a céu aberto.



