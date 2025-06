Gripe aviária oferece baixo risco de contaminação humana, afirma ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, informou que o risco de contaminação em humanos pela gripe aviária é baixo. A afirmação ocorreu após a confirmação do vírus em um pato silvestre no Zoológico de Brasília , que ficará fechado até 12 de junho. 21 países adotaram restrições à importação de aves brasileiras após a detecção da gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul.



O governo está dialogando com países importadores para assegurar a retomada das exportações. Especialistas garantem que não há evidências de contaminação por meio da carne das aves, mas recomendam evitar o contato com animais suspeitos de infecção.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!