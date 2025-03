Ibaneis Rocha participa de evento que discute mudança na segurança pública do país

O governador Ibaneis Rocha esteve no Centro Internacional de Convenções para discutir mudanças na segurança do país. No evento, o ministro Lewandowski apresentou uma proposta de emenda à Constituição que será analisada no Congresso, abrangendo cinco eixos: integração das polícias, criação de um fundo para segurança, fortalecimento das polícias federal e rodoviária, criação de ouvidorias independentes e fortalecimento das guardas municipais. O governador do DF destacou a necessidade de união das polícias para combater crimes transnacionais.



Na Câmara Legislativa, o ex-presidente José Sarney foi homenageado por sua contribuição na promulgação da Constituição de 1988, considerada um marco para a democracia brasileira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!