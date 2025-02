Investimentos em tecnologia agrícola potencializam a colheita no Distrito Federal

No Distrito Federal, a modernização das máquinas agrícolas está transformando as lavouras de grãos. Recentemente, uma colheita rendeu 108 toneladas de soja, destinadas a São Paulo. Os maquinários, que custam entre R$ 200 mil e R$ 4 milhões, são fundamentais para otimizar o trabalho. Gabriel Duarte, coordenador comercial, explica que o aumento das vendas de máquinas se deve à melhora do mercado. Pequenos produtores, que também estão investindo em equipamentos para garantir conforto e eficiência. "Eu tenho piloto automático, ar-condicionado e rádio. É um conforto necessário para quem passa o dia no campo", afirmou um pequeno produtor. Além disso, as tensões comerciais entre EUA e China têm favorecido o mercado brasileiro, elevando os preços da soja e milho.



