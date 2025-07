Ministério da Saúde inicia pesquisa sobre hábitos de saúde no Brasil

O Ministério da Saúde iniciou uma pesquisa para coletar dados sobre os hábitos de saúde da população brasileira. O levantamento é realizado por telefone desde 2006 e visa monitorar comportamentos e fatores de risco relacionados a doenças crônicas não transmissíveis.



As ligações são feitas para telefones fixos e celulares, com participação restrita a pessoas maiores de 18 anos. A pesquisa abordará o consumo de bebidas alcoólicas e o tabagismo. É importante ressaltar que durante as entrevistas, não serão solicitados dados pessoais como CPF ou RG. Se forem pedidos, é sinal de golpe.



