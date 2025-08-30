Ministério Público lidera ações de localização de desaparecidos em parceria com órgãos de segurança
No dia 30 de agosto, celebra-se o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas
No dia 30 de agosto, celebra-se o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas. O Ministério Público do Distrito Federal possui um programa para localizar e identificar desaparecidos, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, Conselho Tutelar e outras instituições.
É fundamental registrar desaparecimentos imediatamente, sem esperar 24 horas. Em 2024, cerca de 81 mil desaparecimentos foram registrados no Brasil, com crianças e adolescentes sendo os mais afetados. Recentemente, o novo Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas foi lançado, centralizando informações para facilitar buscas.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas