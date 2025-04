Passeio turístico gratuito em Brasília comemora 65 anos da capital

A Secretaria de Turismo e a Brasília Receptivo organizam passeios gratuitos para comemorar os 65 anos de Brasília. Os visitantes poderão explorar locais emblemáticos como o Congresso Nacional, o Memorial JK, a Praça dos Três Poderes, o Palácio da Alvorada, a Praça do Buriti, a Praça dos Cristais, o Parque da Cidade e a Esplanada dos Ministérios. O evento ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de abril, com saídas da Torre de TV às 10h, 11h e 12h30. O percurso tem duração média de duas horas. Ingressos gratuitos estão disponíveis no site digitalingressos.com.



