Sucessão de Ibaneis Rocha e escolha do vice de Celina Leão gera especulações

No ambiente político do Distrito Federal, a discussão gira em torno do vice na chapa de Celina Leão, atual vice-governadora, para suceder Ibaneis Rocha. O governador desautorizou qualquer notícia que antecipe a formação da chapa, afirmando que apenas suas candidaturas ao Senado e de Celina ao governo estão definidas. Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil, é um nome cotado, especialmente após sua aproximação com o partido Republicanos e sua imagem de quadro técnico respeitado. A escolha do vice deverá seguir critérios técnicos e terá o crivo de Ibaneis, com foco em nomes que agreguem força política.



