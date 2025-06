Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos termina neste sábado (14)

Jovens de 15 a 19 anos têm até sábado, dia 14 de junho, para se vacinar contra o HPV nos postos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Após esta data, a vacinação será restrita aos de 9 a 14 anos. Com mais de 7 mil mortes anuais por câncer de colo do útero, associado ao HPV, e 17 mil diagnósticos registrados, a vacinação é crucial. Há mais de 100 pontos de vacinação disponíveis no Distrito Federal. É necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacina.



