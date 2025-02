Vencimento do IPVA no DF: entenda como é feito o cálculo da cota única e isenções

Na próxima segunda-feira, vence o prazo para a cota única ou primeira parcela do IPVA no Distrito Federal. Os donos de veículos já receberam os carnês com os valores calculados com base na tabela FIP, conforme explicado pelo secretário executivo de fazenda. Se um veículo novo é comprado, há isenção no primeiro ano, mas a alíquota aumenta no futuro. Motos, por exemplo, têm alíquota de 2% que pode subir a 2,5% se for escolhida a isenção inicial. Carros híbridos ou elétricos, adquiridos no Distrito Federal com nota fiscal, têm isenção garantida até 2027, incentivando a compra local desses veículos. O secretário frisou a importância da emissão da nota fiscal para garantir a isenção.



