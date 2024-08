DF tem 44 pontos de vacinação neste sábado; veja locais Equipes atendem em shopping, escolas, eventos do GDF e unidades básicas de saúde; pets também podem ser vacinados contra raiva Brasília|Do R7 17/08/2024 - 09h23 (Atualizado em 17/08/2024 - 10h22 ) ‌



Vacinação acontece em 44 pontos neste sábado Ualisson Noronha/Agência Saúde-DF - Aruqivo

O Distrito Federal oferece neste sábado (17) vacinação em 44 pontos da capital do país. Em São Sebastião, por exemplo, é realizada a Festa da Vacina, promovida pela Secretaria de Saúde e pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Outros pontos de vacinação são no Sol Nascente, com o programa Saúde Mais Perto do Cidadão, e em Planaltina, onde vai ocorrer o GDF Mais Perto do Cidadão.

Haverá atendimento também na Escola JK, localizada no Sol Nascente, e no Alameda Shopping, em Taguatinga, bem como em outras 39 unidades básicas de saúde (UBSs), incluindo: Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Gama, Recanto das Emas, Samambaia, Sol Nascente, Ceilândia, Brazlândia, Sobradinho, Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia, Guará, Estrutural e Taguatinga. A lista completa com endereços e horários está no site da SES-DF (confira aqui).

Quem for se vacinar, poderá receber o imunizante contra a gripe, atualmente indicado a todas as faixas etárias, incluindo bebês a partir dos seis meses

Para meninos e meninas de 10 a 14 anos, a primeira ou a segunda dose da vacina contra a dengue estão disponíveis. As pessoas dos grupos indicados para o imunizante contra a covid-19 também serão atendidas. Nesse rol são oferecidas ainda outras doses que combatem doenças como Papilomavírus Humano (HPV), coqueluche, tétano, febre amarela, difteria e outros.

‌



No domingo (18) não haverá vacinação. Já na segunda (19), mais de 100 UBSs estarão abertas para atendimento à população.

Antirrábica

Cães e gatos também podem ser vacinados contra a raiva. Neste sábado, haverá vacinação antirrábica no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental, no Guará, na sede da Administração Regional de Arniqueira e no petshop Lugar dos Pets, em Vicente Pires (veja endereços)