Diretor do IDP discute ensino superior e formação profissional em visita à RECORD Francisco Mendes debateu estratégias para fortalecer o ensino superior e preparar profissionais para o mercado Brasília|Do R7 24/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 19h45 )

IDP e RECORD debateram inovação no ensino superior Reprodução/RECORD

O diretor-geral do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), Francisco Mendes, vez uma visita nesta segunda-feira (24) à sede da RECORD em São Paulo e debateu com o CEO da RECORD, Marcus Vinicius, maneiras de melhorar a qualidade do ensino superior no Brasil e como qualificar o trabalhador para boas oportunidades de emprego.

Com mais de duas décadas de história, o IDP é reconhecido como um centro de excelência no ensino superior, pesquisa e extensão. Presente em Brasília, Goiânia e São Paulo, a instituição tem impacto direto nas mudanças sociais, políticas e econômicas do Brasil.

A instituição oferece cursos presenciais de graduação, especialização, mestrado e doutorado. São pelo menos 35 opções em áreas como administração, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, direito, economia, engenharia de software, publicidade e propaganda, psicologia e relações internacionais. Também há cursos à distância de especialização, de extensão e MBAs.

No campus de Brasília, a biblioteca do IDP possui um acervo diversificado para atender às necessidades de pesquisa nas áreas de administração, comunicação, direito, economia, jornalismo e publicidade. Com aproximadamente 22 mil documentos, ela oferece uma rica coleção de livros, dicionários, enciclopédias, periódicos científicos, coleções especiais e outras obras de referência.