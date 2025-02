Diretoria colegiada da Ancine discute pirataria e o uso não autorizado de obras audiovisuais Diretoria colegiada se reúne nesta terça-feira (25) e debate a publicação de uma notícia regulatória sobre o assunto Brasília|Do R7, em Brasília 24/02/2025 - 18h24 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diretoria colegiada se reúne nesta terça Valter Campanato/Agência Brasil - Arquivo

A Ancine (Agência Nacional de Telecomunicações) discute nesta terça-feira (25), por meio da diretoria colegiada, sobre o uso não autorizado de obras audiovisuais e pirataria. A agência vai debater a publicação de uma notícia regulatória — informação sobre uma regulamentação que está em vigor — sobre o assunto.

Além disso, a Ancine divulgou parceria com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para ampliar os bloqueios em aplicativos e sites que violem as regras de uso das obras. Esse bloqueio começou a ser feito pela Anatel em 2023, mas apenas para TV boxes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O objetivo dessa medida é regulamentar uma lei que dá à Ancine o direito de determinar a suspensão do uso de obras audiovisuais, através de “medidas de suspensão e cessação do uso não autorizado de obras protegidas as que impeçam sua emissão, difusão, transmissão, retransmissão, reprodução, acesso, distribuição, armazenamento, hospedagem, exibição e disponibilidade e quaisquer outros meios que impliquem violação de direitos autorais”.

As TV Boxes são dispositivos IP que utilizam protocolo de internet e possuem um sistema operacional que permite o acesso a aplicativos de streaming. O conteúdo, fornecidos por geradoras de conteúdo, possibilita a conexão de programações pagas e gratuitas, além de permitir o acesso a navegadores e redes sociais. Em 2023, a Anatel derrubou 3,9 mil servidores de TV boxes ilegais.