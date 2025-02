Entenda os impactos no Brasil com a vitória do partido conservador na Alemanha Em meio à recessão e um clima de polarização, a Alemanha elegeu neste domingo o partido de centro-direita CDU, liderado por Friedrich Merz Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 26/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo o governo, as relações Brasil e Alemanha são sólidas e densas Marcos Corrêa/PR

Em meio à recessão e um clima de polarização, a Alemanha elegeu no domingo (23) o partido de centro-direita CDU (União Democrata-Cristã), liderado por Friedrich Merz, durante as eleições parlamentares. Especialistas entendem que a vitória de uma liderança mais conservadora não deve trazer grandes impactos ao Brasil, principalmente em parcerias comerciais. Entretanto, algumas pautas relacionadas ao meio ambiente e transição energética podem ter uma menor centralidade no novo governo.

Agora, Merz pode se tornar o novo chanceler da Alemanha, ocupando o lugar de Olaf Scholz, do partido Social-Democrata. Entretanto, o líder do partido ainda precisa buscar alianças e formar uma coalizão com outras lideranças antes de assumir o cargo.

Devido ao período de crise, a especialista em relações internacionais Natali Hoff acredita que o foco de Merz poderá ser na retomada econômica do país, o que pode ofuscar a pauta ambiental. Porém, a analista ressalta que ainda será necessário aguardar a formação do governo para entender a dimensão.

“A questão ambiental, acho que é uma área que vamos ter que observar, de como vai se dar o comportamento da CDU. Eles costumam voltar mais para o setor produtivo e não endossar tanto a questão ambiental. Embora, eu digo que temos que esperar como vai ser o comportamento justamente porque existe uma conscientização relacionada a questão ambiental no contexto europeu”, disse.

‌



Acordos

O país é um dos maiores financiadores de projetos de sustentabilidade no Brasil. No início do ano passado, por exemplo, o governo alemão doou 25 milhões de euros para projetos de descarbonização da indústria, com foco nos setores siderúrgico e cimenteiro. Em outra ocasião, a Alemanha repassou 203 milhões de euros para ações socioambientais em 2023.

O especialista em relações internacionais Igor Lucena entende que há uma tendência de relacionamento mais próximo, principalmente, porque a CDU tem um objetivo mais firme em avançar com acordos comerciais, como o do Mercosul-União Europeia.

‌



“Merz aparenta ser favorável a acordos comerciais, especialmente ao tratado entre Mercosul e União Europeia. Isso significa que ele poderá ser um aliado do Brasil na ratificação desse acordo, que é crucial para o Mercosul e, principalmente, para o Brasil”, disse.

Por outro lado, o analista disse, ainda, acreditar, que os investimentos alemães no país devem aumentar, essencialmente no setor automobilístico e de autopeças. “A Alemanha é um dos principais investidores do Brasil e também um dos países que mais compram do Brasil. Além disso, órgãos internacionais e de desenvolvimento alemães investem muito no país. Acho que isso não deve mudar”, completou.

‌



A vitória do CDU ocorre, ainda, em meio ao crescimento da direta na Europa, que ao longo da história deu espaço para uma esquerda mais radical.

Para Hoff, questões protecionistas defendidas por partidos conservadores podem afetar o acordo Mercosul-UE. “O avanço dessa extrema-direita, ela pode dificultar o avanço desse acordo. Pensando em uma questão muito específica, o avanço de partidos mais conservadores nos parlamentos, não necessariamente liderando, acho que tudo isso pode fazer com que os países europeus adotem medidas mais protecionistas e isso vai afetando interesses econômicos brasileiros”, disse.

Relação Brasil e Alemanha

A relação entre os dois países é vista como sólida e densa, apoiada na concordância de valores civilizacionais e no cumprimento de aspectos do direito internacional, como a igualdade entre os estados, a não intervenção nos assuntos internos, a solução pacífica de controvérsias e o respeito à diversidade étnica e cultural dos povos, aponta o Itamaraty.

Desde 1974, a Comissão Mista de Cooperação Econômica, um dos exercícios bilaterais mais antigos e duradouros da diplomacia brasileira, promove uma reunião entre governos anualmente, sem interrupções. Em 2024, por exemplo, o comércio bilateral com a Alemanha totalizou US$ 19,8 bilhões em 2024, com exportações brasileiras de US$ 5,8 bilhões.

“Hoje, a Alemanha é o quarto parceiro global do Brasil e o maior parceiro europeu. É uma relação comercial bastante importante, acredito que para ambos os países. A gente tem uma relação comercial muito sólida, que eu acredito que não deve ser muito alterada. Porque a Alemanha é um país que tem uma economia muito voltada para fora. Eles podem tentar adotar outro tipo de postura? Talvez, mas as exportações sempre vão ser um foco muito central da Alemanha”, disse Hoff.

Quem é Friedrich Merz

Formado em direito e ciências políticas, Merz nasceu Brilon, no distrito de Hochsauerland. O político, que já atuou como juiz e advogado, se tornou um dos mais jovens deputados alemães ao se eleger em 1989.

Já com maior experiência na área política, Friedrich foi eleito presidente do partido em 2022, com 95,33% dos votos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ao longo da carreira, Merz enfrentou embates com a ex-chanceler alemã Angela Merkel. Apesar de serem do mesmo partido, os políticos se tornaram rivais, gerando maiores crises devido à ascensão de Merkel no poder, e a posição de Friedrich em segundo plano.