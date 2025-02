Liberação do Plano Safra foi dificultada pelo Congresso, afirma especialista

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (25), a economista Carla Beni explica que o impasse na aprovação do Orçamento da União deste ano impactou diretamente o Plano Safra, cuja continuidade foi garantida por meio de Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



A liberação de R$ 4 bilhões em crédito extraordinário cumpre as regras do arcabouço fiscal. Com juros menores, o Plano Safra prevê mais de R$ 400 bilhões em crédito para médios e grandes produtores rurais e é medida fundamental para a estabilidade dos preços dos alimentos no Brasil.



Carla atribui o atraso na aprovação orçamentária de 2025 pelo Congresso Nacional a amarras da economia política que afetam o agronegócio. "Quando o país tem inflação de alimentos, que pesa na prateleira dos supermercados e na nossa vida diária, cai a popularidade do governo", afirma.