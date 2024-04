Escrivão da Polícia Civil e namorada são encontrados mortos em apartamento no DF

Alto contraste

Polícia não divulgou linha de investigação (reprodução)

Um escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e a namorada dele foram encontrados mortos na manhã desta segunda-feira (18) em um apartamento em Águas Claras. Segundo a Polícia Civil, os agentes encontraram um revólver calibre 38 ao lado dos corpos. A arma vai passar por perícia.

Até o início da tarde, a corporação não tinha informado a linha de investigação do caso. Os envolvidos estavam no imóvel onde moravam, no sétimo andar do prédio. Quem investiga a situação é a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).