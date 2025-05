Estudante ganense da UnB que estava desaparecida é encontrada em São Paulo Jovem, que é aluna do curso de língua portuguesa na universidade, estava desaparecida desde o último domingo Brasília|Do R7, com informações da Agência Brasil 02/05/2025 - 21h50 (Atualizado em 02/05/2025 - 22h11 ) twitter

A estudante ganense da UnB Fati Uthman Suleman que estava desaparecida é encontrada em SP Reprodução / RECORD

A estudante da UnB (Universidade de Brasília) Fati Uthman Suleman, de 25 anos, natural de Gana, que estava desaparecida desde o fim da tarde do último domingo (27) foi localizada em São Paulo.

Fati passa bem e suspeita-se que a estudante estava com um rapaz de São Paulo. Uma das professoras de Fati havia registrado um boletim de ocorrência após a estudante faltar às aulas por dois dias.

As investigações estão a cargo da segunda DP da Asa Norte, com apoio da Polícia Federal e da Embaixada de Gana. As autoridades vinham analisando imagens de câmeras de segurança para obter mais pistas sobre o paradeiro da jovem.

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que vai continuar com as investigações para descobrir as circunstâncias do sumiço da estudante.

Fati tinha sido vista pela última vez deixando as acomodações de estudantes da UnB, onde morava com outros alunos, em direção a um supermercado próximo.

Fati é aluna do curso de língua portuguesa do PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de Graduação) sob coordenação do MEC (Ministério da Educação) em parceria com o MRE (Ministério das Relações Exteriores). A iniciativa oferece vagas de graduação gratuita em universidades brasileiras a estudantes estrangeiros.

Ocorrência

A ocorrência do caso da estudante estrangeira foi registrada na 2ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal (Asa Norte).

