Quem é Wolney Queiroz, convidado por Lula para assumir Previdência após saída de Lupi Novo ministro é ex-deputado pelo PDT, mesmo partido de Lupi, e era o número dois na pasta da Previdência Brasília|Do R7, em Brasília 02/05/2025 - 18h30 (Atualizado em 02/05/2025 - 19h48 )

Wolney Queiroz assume Ministério da Previdência após saída de Carlos Lupi Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Com o pedido de demissão do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, nesta sexta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o segundo nome da pasta, o secretário-executivo Wolney Queiroz.

Segundo o Palácio do Planalto, as mudanças serão publicadas ainda nesta sexta, em edição extra do Diário Oficial da União. Lupi deixa o cargo em meio ao escândalo do esquema de desvio em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Investigações da Polícia Federal estimam R$ 6,3 bilhões em descontos irregulares em pagamentos de aposentados e pensionistas.

Nomeado em 2023 para o cargo no Ministério da Previdência, Queiroz foi deputado federal por seis mandatos, sempre pelo PDT, mesmo partido de Lupi. No entanto, em 2022, não se reelegeu. Antes disso, como deputado, ele foi líder do PDT na Câmara e líder da oposição ao governo do ex -presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-parlamentar também presidiu a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.

Queiroz começou sua carreira política em 1992, quando se filiou ao PDT e se elegeu vereador de sua cidade natal, Caruaru (PE). Três anos depois, renunciou ao mandato para assumir o cargo de deputado federal.

O futuro ministro assumirá a pasta com desafio de enfrentar a crise ligada aos desvios no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social). Investigações da Polícia Federal estimam R$ 6,3 bilhões em descontos irregulares em pagamentos de aposentados e pensionistas.

Saída de Lupi

O ministro é o 9º nome a deixar o governo Lula desde o início da gestão. Outros dois ministros ocuparam novos cargos no Executivo, dando um total de 11 trocas. O ministro anunciou a demissão do cargo em publicação nas redes sociais. Minutos depois, o Planalto confirmou a informação, em nota.

A confirmação de saída veio após uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A reunião não estava prevista incialmente.

O desligamento contraria indicações de ministros do governo, que ponderaram por mais investigações do INSS antes de uma eventual mudança na Previdência. Em outra frente, críticos à gestão de Lula cobravam pela saída do ministro.

Escândalo do INSS

A investigação da PF aponta irregularidades na folha de pagamento de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024, com aumento expressivo a partir de 2023.

O processo acontecia com descontos para serviços não contratados de entidades. A suspeita é de que funcionários do INSS tenham contribuído para que o golpe não fosse identificado.

