Estudantes de escolas públicas do DF poderão fazer intercâmbio no Reino Unido Secretaria da Educação pretende disponibilizar 100 vagas para programa Pontes para o Mundo; veja como participar Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 11/03/2025 - 09h58 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h09 )

Projeto foi anunciado nas redes sociais Reprodução Redes Sociais @mayara.noronha - 10.03.202

Os estudantes de escolas públicas do Distrito Federal poderão fazer intercâmbio no Reino Unido com um novo programa do Governo do DF. A novidade foi anunciada pela primeira-dam, Mayara Noronha, e pela secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, nas redes sociais nesta segunda-feira (10).

O programa, intitulado Pontes para o Mundo, pretende garantir imersão completa na língua inglesa, aprendizado acadêmico e vivência cultural por mais de quatro semanas para os alunos.

A oportunidade é voltada para estudantes de 16 a 18 anos, matriculados no 2º ano do Ensino Médio.

Para participar, a orientação é que os estudantes acompanhem as redes sociais da Secretaria da Educação (@educadf) para saber mais do programa e também procurem a Secretaria da unidade escola para saber mais sobre o projeto.