Evento na OAB-SP discute barreiras no acesso à Justiça e papel da tecnologia Debate reuniu especialistas para refletir sobre custos, lentidão e impactos digitais na relação entre sociedade e sistema judicial Brasília|Do R7, em Brasília 27/06/2025 - 18h38 (Atualizado em 27/06/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo Sica, presidente da OAB-SP, propõe a criação de uma comissão para propor mudanças na estrutura do Poder Judiciário OAB-SP/Divulgação - 26.06.2025

A sede da OAB-SP recebeu um encontro voltado à discussão sobre as dificuldades enfrentadas pela população no caminho até a Justiça.

Organizado pela Comissão de Ação Social e Cidadania da entidade, o debate reuniu representantes da advocacia, magistratura e sociedade civil para avaliar fatores estruturais, econômicos e tecnológicos que limitam o exercício de direitos fundamentais.

Leonardo Sica, presidente da OAB-SP, defendeu mais cooperação entre os agentes do sistema jurídico para lidar com a sobrecarga atual.

Segundo ele, o trabalho do Judiciário poderia ganhar eficiência com uma abordagem conjunta entre instituições. Sica também mencionou a criação de uma comissão para propor mudanças na estrutura do Poder Judiciário.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Os desafios colocados no colo do Judiciário hoje são imensos e essa carga de expectativa de trabalho, de conflitos e litígios fica muito mais leve se compartilhada”, argumenta.

A presidente da comissão organizadora, Cláudia Duarte e Trinca, destacou a importância do diálogo como base para avanços sociais. Para ela, o fortalecimento dos laços entre diferentes setores da sociedade é essencial na busca por soluções mais justas.

‌



“Temos que construir uma sociedade melhor através dos seus atores”, destacou, ao citar a aproximação entre agentes sociais", analisou.

Práticas judiciais que atrapalham a população

O conselheiro Alexandre Rollo criticou práticas judiciais que, na sua avaliação, afastam a população do sistema.

‌



Entre os pontos levantados, estão as sustentações orais por vídeo, decisões monocráticas nos tribunais superiores e a demora nos processos. “A demora processual, em muitos casos, se torna uma forma de negar Justiça”, afirmou.

No campo tecnológico, o presidente da Comissão de Direito Digital da OAB SP, Coriolano Camargo, chamou atenção para os riscos de discriminação causados por algoritmos utilizados em ferramentas jurídicas. Segundo ele, recursos digitais precisam servir à inclusão e não à exclusão.

O evento completo está disponível no canal Cultural OAB SP no YouTube.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp