Feira da Gestante, Tardezinha, Caetano Veloso e Murilo Huff animam o fim de semana do DF
Agenda cultural e de lazer do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos
O penúltimo fim de semana de agosto no Distrito Federal terá atrações para todas as idades. Os destaques incluem shows de Thiaguinho, Murilo Huff, Maria Gadú, Caetano Veloso e a dupla Israel e Rodolfo.
A programação cultural também reúne festivais, a tradicional Feira da Gestante, exposições e espetáculos. As atividades começam nesta quarta-feira (20).
🌅 Tardezinha
A edição de 2025 da Tardezinha chega a Brasília neste sábado (23), na Arena BRB Mané Garrincha, sob o comando de Thiaguinho. Neste ano, o projeto completa 10 anos e terá convidados especiais. A classificação é de 16 anos.
Onde: Arena BRB Mané Garrincha
Quando: sábado (23)
Horário: 15h
Valor: a partir de R$ 255
🎙️ MC Tuto, Kevin o Chris, Nilo, DJ GBR e Kenan e Kel
O funk toma conta do Setor de Clubes Sul nesta sexta-feira (22). MC Tuto, Kevin o Chris, Nilo, DJ GBR e Kenan e Kel agitam o público com apresentações cheias de energia. Classificação: 16 anos.
Onde: Setor de Clubes Sul
Quando: sexta-feira (22)
Horário: 18h
Valor: a partir de R$ 92
🎤 Caetano Veloso e Lenine
Ícone da MPB, Caetano Veloso sobe ao palco no sábado (23), no Setor de Clubes Sul. A noite contará ainda com apresentação de Lenine. Classificação: 16 anos.
Onde: Setor de Clubes Sul
Quando: sábado (23)
Horário: 18h
Valor: a partir de R$ 143
🎶 Murilo Huff e Israel e Rodolfo
O domingo (24) encerra a agenda musical com Murilo Huff e a dupla Israel e Rodolfo. Classificação: 16 anos.
Onde: Setor de Clubes Sul
Quando: domingo (24)
Horário: 18h
Valor: a partir de R$ 118
😂 4 amigos
O grupo “4 amigos”, formado por Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, se apresenta nesta sexta-feira (22), em Taguatinga. Conhecidos pelo quadro “Fila de Piadas”, os humoristas se revezam no palco contando histórias e improvisando a partir de temas. Classificação: 16 anos.
Onde: Teatro da Católica, em Taguatinga
Quando: sexta-feira (22)
Horário: 20h e 22h
Valor: a partir de R$ 140
👩👧 Mãe Fora da Caixa
Miá Melo apresenta o espetáculo Mãe Fora da Caixa no Teatro Unip. A peça aborda com humor os dilemas da maternidade. Classificação: 12 anos.
Onde: Teatro UNIP
Quando: sábado (23) e domingo (24)
Horário: sábado, às 20h; domingo, às 17h30 e 19h30
Valor: a partir de R$ 25
🎶 Animamix
O Eixo Cultural Ibero-Americano recebe o Festival AnimaMix Caixa Seguridade, de sexta (22) a domingo (24), com espetáculos premiados e shows. Entre as atrações estão as peças “Bluey” e “Vital – O Musical dos Paralamas”, além de apresentações de Marina Sena, Mart’nália e Maria Gadú.
Onde: Eixo Cultural Ibero-Americano
Quando: sexta (22), sábado (23) e domingo (24)
Horário: sexta, das 18h às 22h | sábado, das 14h às 22h | domingo, das 10h às 21h
Valor: a partir de R$ 20
✨ Star Light
A festa Star Light agita a capital neste sábado (23) com música eletrônica. O line-up terá Beltran e Duarte. Classificação: 18 anos.
Onde: Espaço Alvorada – Setor de Clubes Sul
Quando: sábado (23)
Horário: 22h
Valor: a partir de R$ 99
🤰 Feira da Gestante
A tradicional Feira da Gestante realiza sua terceira edição em Brasília, de quarta-feira (20) a domingo (24), no Pátio Brasil Shopping. A entrada é gratuita, e as 100 primeiras mães que chegarem antes da abertura ganham um body de cortesia.
Onde: Pátio Brasil Shopping
Quando: quarta (20) a domingo (24)
Horário: quarta a sexta, das 12h às 21h | sábado, das 10h às 21h | domingo, das 13h às 19h
Valor: gratuito
🍔 Restaurante Week
A 32ª edição do Restaurante Week reúne 150 estabelecimentos da capital, oferecendo menus completos com entrada, prato principal e sobremesa, em valores que variam de R$ 59,90 a R$ 149.
Onde: conferir restaurantes participantes
Quando: até 7 de setembro
Valor: R$ 59,90 a R$ 149
📸 Olhar Negro, Negro Olhar
A Caixa Cultural exibe a mostra Olhar Negro, Negro Olhar – Antologia da Fotografia Negra da Bahia. A exposição homenageia a trajetória de fotógrafos baianos de diferentes origens étnicas. Em cartaz até 2 de novembro.
Onde: Caixa Cultural Brasília
Quando: até 2 de novembro
Horário: terça a domingo, das 9h às 21h
Valor: gratuito
⚡ Energia, Sou Watt
A mostra interativa no Sesi Lab apresenta reflexões sobre o papel do cidadão na transição energética e no combate às mudanças climáticas.
Onde: Sesi Lab
Quando: até 7 de setembro
Horário: terça a sexta, das 9h às 18h | fins de semana e feriados, das 10h às 19h
Valor: R$ 20 (inteira)
🖼️ Cenas Brasileiras
O Centro Cultural TCU apresenta Cenas Brasileiras, com obras de modernistas como Portinari, Tarsila e Di Cavalcanti.
Onde: Centro Cultural TCU
Quando: até 30 de agosto
Horário: segunda a sábado, das 9h às 18h
Valor: gratuito
