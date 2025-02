FGTS: liberação para demitidos que usaram saque-aniversário será publicada na sexta Ministério afirma que medida vai disponibilizar R$ 12 bilhões; pedido é feito por sindicatos desde o início do governo Lula Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 25/02/2025 - 19h24 (Atualizado em 25/02/2025 - 19h56 ) twitter

Ministério calcula que 12,1 milhões de trabalhadores serão beneficiados Joédson Alves/Agência Brasil - 8.8.2024

A medida provisória com as mudanças no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) vai ser publicada pelo governo federal na próxima sexta-feira (28), informou o Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça (25). O texto vai liberar os recursos do fundo aos trabalhadores que foram demitidos a partir de janeiro de 2020, mas não puderam sacar os valores da rescisão por aderirem ao saque-aniversário (leia abaixo como será a liberação). A modalidade foi instituída em 2020, em meio à pandemia da Covid.

Segundo a pasta, a medida vai disponibilizar R$ 12 bilhões, com potencial de beneficiar 12,1 milhões de trabalhadores que ficaram impedidos de acessar os valores ao aderir ao saque-aniversário.

“Os valores serão creditados automaticamente na conta cadastrada no FGTS, em duas etapas. A primeira etapa será pago até o limite de R$ 3.000. Se o valor for superior, o saldo restante será liberado em uma segunda etapa, a contar 110 dias após a publicação. Após esse prazo, os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário e forem demitidos não poderão acessar o saldo, que permanecerá retido”, informa a nota do ministério.

Em atualização