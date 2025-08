Flávio visita Bolsonaro e diz que pai está em ‘prisão domiciliar’ Decisão de ministro do STF proíbe saída de ex-presidente aos fins de semana; publicação mostra foto de tornozeleira eletrônica Brasília|Do R7 03/08/2025 - 08h59 (Atualizado em 03/08/2025 - 09h06 ) twitter

O senador Flávio Bolsonaro divulgou foto após visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro Reprodução/Instagram - 02.08.2025

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, neste sábado (2). Ele divulgou uma foto do encontro com a afirmação de que o político está em “prisão domiciliar”.

Na publicação, Flávio ainda cita uma passagem bíblica, e diz que os “humilhados serão exaltados”. A imagem também mostra a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro, na perna esquerda. Veja:

A divulgação vem após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de impor medidas cautelares contra o ex-presidente, como a proibição de sair de casa aos fins de semana.

Bolsonaro vive no Jardim Botânico, a pouco mais que 10 quilômetros do centro de Brasília.

Moraes também determinou o uso de tornozeleira eletrônica. As ações foram impostas contra Bolsonaro como forma de monitoramento na ação que apura se houve tentativa de golpe de Estado.

