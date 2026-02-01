Confira 7 mudanças recentes sobre a CNH e leis de trânsito
Fim da obrigatoriedade de autoescola e isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos são algumas novidades
Continua após a publicidade
Últimas
Os times do coração dos cotados à presidência nas eleições de 2026
Veja os times dos cotados à corrida eleitoral de 2026
Bolsonaro condenado, tensão diplomática com os EUA e fugas de deputados: o que marcou a política em 2025
Relembre os fatos que mais repercutiram na política nacional ao longo do ano
PF acha quase R$ 500 mil dentro de sacos de lixo na casa do deputado Sóstenes Cavalcante
Parlamentar do PL é alvo de ação federal contra supostos desvios de cotas parlamentares e ainda não se manifestou sobre o assunto
Veja imagens do incêndio no espaço que recebe a COP30, em Belém
Organização do evento diz que não há feridos
Veja itens mais vendidos na loja do Sebrae na COP30
Ministros aproveitaram espaço e fizeram "comprinhas" dos produtores. Conheça itens
Veja imagens do 3º dia do julgamento de Bolsonaro e aliados no STF por trama golpista
A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retoma nesta terça-feira (9), pela manhã, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus do chamado núcleo 1 da trama golpista.