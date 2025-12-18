Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Veja as imagens da Operação Sem Desconto

Brasília|Do R7

  • Google News
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA Apreensões realizadas nesta quinta-feira (18) encontraram quantias em dinheiro e bens de luxo, como relógios e veículos, nas casas de alvos Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA São alvos desta fase da operação: Adroaldo Portal, secretário-executivo do Ministério da Previdência; Weverton Rocha (PDT-MA), senador; Romeu Carvalho Antunes, filho do "Careca do INSS", e Éric Fidelis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS, André Fidelis Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA A investigação da Polícia Federal junto à Controladoria-Geral da União deflagrou um esquema nacional de cobranças indevidas em pagamentos do INSS, com um prejuízo estimado em mais de R$6 bilhões Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA Os alvos são acusados, dentre outros crimes, de ocultação de bens, que incluem veículos de luxo, embarcações e imóveis Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA Ao todo, os agentes cumprem 52 mandatos de busca e apreensão, 16 mandados de prisão e outras medidas cautelares, com plena autorização do STF Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
    Continua após a publicidade
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA As investigações ocorrem nos estados de São Paulo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Maranhão e no Distrito Federal Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA Dentre os crimes investigados na operação, estão inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organizações criminosas, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA Nesta fase, foram presos Éric Fidelis, Romeu Carvalho Antunes e Adroaldo Portal, este em regime domiciliar Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA Para além de bens, também foram apreendidas quantias de dinheiro em espécie que estavam armazenados em cofres Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
    Continua após a publicidade
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025
  • OPERAÇÃO X PREVIDÊNCIA O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que os bens retidos das instituições envolvidas no esquema criminoso poderão ser usado para ressarcir as vítimas Foto: Divulgação/PF - 18.12.2025

    • Últimas


    Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.