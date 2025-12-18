Veja as imagens da Operação Sem Desconto
Últimas
Veja imagens do incêndio no espaço que recebe a COP30, em Belém
Organização do evento diz que não há feridos
Veja itens mais vendidos na loja do Sebrae na COP30
Ministros aproveitaram espaço e fizeram "comprinhas" dos produtores. Conheça itens
Veja imagens do 3º dia do julgamento de Bolsonaro e aliados no STF por trama golpista
A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retoma nesta terça-feira (9), pela manhã, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus do chamado núcleo 1 da trama golpista.
Desfile de 7 de Setembro: Lula e autoridades participam de evento em meio a atos da oposição
Comemoração pelo Dia da Independência do Brasil, realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, tem como tema ‘Brasil Soberano’
Veja o que disseram advogados no julgamento da trama golpista no STF
Defesas dos oito réus se manifestaram nos dois primeiros dias de julgamento e pediram absolvição dos envolvidos
‘Fux atraente’, ‘sogra querida’ e ‘juiz inquisidor’: veja frases dos primeiros dias de julgamento
Advogados protagonizaram momentos inusitados com ministros da Primeira Turma do STF