Fraude no INSS: confira os bens apreendidos pela Polícia Federal na Operação Indébito A Polícia Federal ampliou, ao longo desta terça-feira (17), o alcance da Operação Indébito com apreensões de alto valor ligadas ao esquema de fraudes em aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Brasília|Do R7 17/03/2026 - 17h48 (Atualizado em 17/03/2026 - 17h48 ) X (Twitter)

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