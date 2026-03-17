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R7 Brasília

Fraude no INSS: confira os bens apreendidos pela Polícia Federal na Operação Indébito

A Polícia Federal ampliou, ao longo desta terça-feira (17), o alcance da Operação Indébito com apreensões de alto valor ligadas ao esquema de fraudes em aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Brasília|Do R7

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Apreensão da PF na Operação Indebito, sobre fraudes no INSS

Na garagem de um dos suspeito havia vários carros de luxo

Polícia Federal/Divulgação - 17.03.2026

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