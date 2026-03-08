Família de Minas Gerais consegue com cooperativa agregar valor em produção de queijo
Família do produtor Onésio aumentou renda ao entrar para cooperativa. Conheça história em reportagem do R7 Planalto.
