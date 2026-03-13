Sala-cofre do caso Daniel Vorcaro é aberta para parlamentares; veja imagens do local
Sala é uma medida de segurança criada pela CPMI do INSS para proteger dados sigilosos do caso Master
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