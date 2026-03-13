Sala-cofre do caso Daniel Vorcaro é aberta para parlamentares; veja imagens do local Sala é uma medida de segurança criada pela CPMI do INSS para proteger dados sigilosos do caso Master

Brasília|Do R7 13/03/2026 - 16h23 (Atualizado em 13/03/2026 - 16h23 ) X (Twitter)

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Google News

Link de compartilhamento