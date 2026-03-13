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Sala-cofre do caso Daniel Vorcaro é aberta para parlamentares; veja imagens do local

Sala é uma medida de segurança criada pela CPMI do INSS para proteger dados sigilosos do caso Master

Brasília|Do R7

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Marina Agostine/RECORD Brasília - 13.03.2026

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